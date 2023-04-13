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Купить инвестиционная недвижимость в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

Grad Makarska
1
Макарска
1
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционнаяв Макарска, Хорватия
Инвестиционная
Макарска, Хорватия
€ 1,300,000
Комплекс с квартирами 9 и бизнес-помещениями 2, 800 м2, Макарска Комплекс единиц 9 используе…

Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия

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