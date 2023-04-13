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Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Гостиницы, отели
Купить отель с видом на море в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Grad Split
4
Трогир
4
Сплит
3
Grad Makarska
2
Grad Supetar
2
Opcina Bol
2
Макарска
2
Супетар
2
Opcina Postira
1
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Отель 180 комнат
Макарска, Хорватия
180 Количество комнат
Цена по запросу
Продается недавно построенный отельный комплекс, площадью ок 9000 м2, расположенный на участ…
Отель 18 комнат
Трогир, Хорватия
18 Количество комнат
€ 2,800,000
Продается семейный отель, расположенный в 5 км от Трогира. Отель находится в тихом месте в 8…
Отель 25 комнат
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
25 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 2,100,000
Продается роскошно оборудованный четырехэтажный апарт-отель категории 4*, расположенный в пр…
Отель 6 комнат
Grad Split, Хорватия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 850,000
Продается роскошно обставленный двухуровневый хостел площадью 210 м2, расположенный недалеко…
Отель 10 спален
Sutivan, Хорватия
10 Количество комнат
10 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,950,000
Продается четырехэтажная вилла, расположенная на большом участке, всего в нескольких шагах о…
Отель 28 комнат
Супетар, Хорватия
28 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 5,500,000
Продается фантастический 4-звездочный отель, расположенный недалеко от Супетара на оживленно…
Отель 31 комната
Bol, Хорватия
31 Количество комнат
Количество этажей 5
€ 12,000,000
Продается фантастический отель категории 4 звезды, расположенный в старинном здании и полнос…
Отель 23 комнаты
Bol, Хорватия
23 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Продается фантастический бутик-отель категории 4*, расположенный всего в нескольких метрах о…
Отель 10 спален
Макарска, Хорватия
10 ванных комнат
Количество этажей 5
€ 2,500,000
Продактировать автономный объект с 10 апартаментами и ресторанным, расположенный на галечном…
Параметры недвижимости в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
с видом на горы
недорогая
элитное
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