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Коммерческая недвижимость в Скрадин, Хорватия

1 объект найдено
Отель 13 комнат в Скрадин, Хорватия
Отель 13 комнат
Скрадин, Хорватия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 812 м²
Скрадин, реновированная гостиница общей площадью 812 м2 на 4 этажах. Полностью отреставриро…
Цена по запросу
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