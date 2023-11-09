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Коммерческая недвижимость в Сисацко-Мославинская жупания, Хорватия

2 объекта найдено
Коммерческая с Ownership document в Novo Pracno, Хорватия
Коммерческая с Ownership document
Novo Pracno, Хорватия
Площадь 2 500 м²
I25188 Висок Печи Метавал
€1,000,000
Инвестиционная с подведенным электричеством в Duzica, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Duzica, Хорватия
I20968
€100,001
Realting.com
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