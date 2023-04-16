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Купить ресторан в Шибеник, Хорватия

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 7 комнатв Шибеник, Хорватия
Ресторан, кафе 7 комнат
Шибеник, Хорватия
7 Количество комнат
€ 1,800,000
Продается коммерческая недвижимость, расположенная в первом ряду от моря всего в нескольких …
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