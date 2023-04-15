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Купить в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

Grad Sibenik
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Шибеник
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1 объект найдено
Другое 5 комнатв Шибеник, Хорватия
Другое 5 комнат
Шибеник, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 1,750,000
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Параметры недвижимости в Шибенско-Книнская жупания, Хорватия

с видом на море
недорогая
элитное
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