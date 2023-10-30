Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Хорватия
  4. Sesvete
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Sesvete, Хорватия

Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 16 комнат в Загреб, Хорватия
Коммерческая 16 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 16
Площадь 942 м²
Пещеница, недалеко от Радничка цеста Офисно-складское здание общей площадью 970 м2, 1968 го…
€2,00 млн
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 57 м²
I24276 Прилаз Ивана Висина
€126,093
Ресторан, кафе 1 комната в Город Загреб, Хорватия
Ресторан, кафе 1 комната
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 15 м²
Дони Град, Влашка/Иблерова площадь, известный ресторан Полностью оборудованный ресторан NKP…
€200,000
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities в Jagodno, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Jagodno, Хорватия
Площадь 826 м²
I22922
€840,000
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 118 м²
I24960 Harambašićeva
€245,171
Склад 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Склад 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 1 416 м²
Загреб, Максимир - Донье Светице, производство и складПроизводственно-складские помещения об…
€1,20 млн
Инвестиционная с подведенным электричеством в Marinje Zemlje, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Marinje Zemlje, Хорватия
I25510 Карузичево Маринье Землье
€399,000
Коммерческая 4 спальни с Spalni в Dracevica, Хорватия
Коммерческая 4 спальни с Spalni
Dracevica, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Расположение: Брач Пляж: 100м Новая вилла, 2021. Интерьер: 204м2 Спальни: 4 Ванные комнаты: …
€1,50 млн
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Макарска, Хорватия
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Макарска, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 5
Продается отличный отель с 10 апартаментами и рестораном, расположенный на галечном пляже не…
€2,91 млн
Отель 43 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом в Bol, Хорватия
Отель 43 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом
Bol, Хорватия
Комнаты 43
Продается отель 4*, расположенный в живописном туристическом курорте Бол на острове Брач. Он…
€9,64 млн
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities в Златор, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Златор, Хорватия
Площадь 1 895 м²
I25190 Вараждинская улица
€777,000
Склад 1 комната в Grad Zapresic, Хорватия
Склад 1 комната
Grad Zapresic, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
www.biliskov.com  ID: 13485 Запрешич, Улица Кардинала Степинац Коммерческое помещение 33,7…
€80,000
Realting.com
Перейти