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Коммерческая недвижимость в Sesvete, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая с Ownership document, с Three phase electricity в Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с Three phase electricity
Gradska cetvrt Sesvete, Хорватия
Площадь 139 м²
I25002 Dumovečki lug
€125,000
Realting.com
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