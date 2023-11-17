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Продажа офисных помещений в Самобор, Хорватия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Офис 2 комнаты в Самобор, Хорватия
Офис 2 комнаты
Самобор, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 93 м²
www.biliskov.com  ID: 13744 Самобор, Центр Коммерческое помещение 92,77 м2 на первом этаже…
€219,999
Realting.com
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