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Купить производственное здание в Самобор, Хорватия

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1 объект найдено
Производство 20 комнатв Самобор, Хорватия
Производство 20 комнат
Самобор, Хорватия
20 Количество комнат 8 200 м²
€ 5,700,000
Самобор Производственно-складские помещения общей площадью 8 200 м2 построены в 3-х корпуса…
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