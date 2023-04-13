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Купить доходный дом с видом на море в Хорватии

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1 объект найдено
Доходный дом 10 спаленв Город Пула, Хорватия
Доходный дом 10 спален
Город Пула, Хорватия
10 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,070,000
ПУЛА – МЕДУЛИН Вилла с 5 квартирами – главная мебель, бассейн и 200 м до моря в Нобельфирте…

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