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Купить доходный дом с видом на горы в Хорватии

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1 объект найдено
Доходный дом 10 спаленв Город Пула, Хорватия
Доходный дом 10 спален
Город Пула, Хорватия
10 ванных комнат
€ 590,000
PULA Дом с 5 квартирами – недавно отремонтированный и недавно меблированный – в отличном жи…

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