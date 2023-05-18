Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Ресторан, кафе
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Рестораны, кафе
Кафе и рестораны с бассейном в Хорватии
коммерческая недвижимость
229
отели
31
офисы
18
производственные здания
3
инвестиционная недвижимость
28
склады
5
магазины
24
другое
5
Ресторан, кафе
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Загреб, Хорватия
460 м²
€ 1,150,000
I25726 Zadarska ulica 75
Рекомендовать
Отель 16 комнат
Grad Split, Хорватия
16
€ 3,524,673
Продается небольшой роскошный отель в самом сердце исторического квартала в старом центре Сп…
Рекомендовать
Отель 180 комнат
Макарска, Хорватия
180
Цена по запросу
Продается недавно построенный отельный комплекс, площадью ок 9000 м2, расположенный на участ…
Рекомендовать
Коммерческая
Дубровник, Хорватия
3 200 м²
€ 625,000
Расположение: Cilipi Аэропорт Дубровника: 3 км Размер участка: 3200м2 4 проект вилл Каждая в…
Рекомендовать
Офис 1 комната
Загреб, Хорватия
1
67 м²
€ 120,000
Центр, Коммерческое помещение 66,83 м2 на первом этаже здания 1966 года постройки. Помещен…
Рекомендовать
Коммерческая 9 спален
Дубровник, Хорватия
9
9
450 м²
€ 3,115,000
Отель и ресторан Расположение: Дубровник старый город Страдун: 50м Все внутреннее пространст…
Рекомендовать
Коммерческая 12 спален
Новиград, Хорватия
12
10
900 м²
€ 2,100,000
NOVIGRAD – An attractive restaurant and boarding house with a well-established business. Nov…
Рекомендовать
Магазин 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2
49 м²
€ 186,200
Сплит, Город, офисное помещение 49м2 на первом этаже жилого дома. Пространство расположено в…
Рекомендовать
Офис 1 комната
Загреб, Хорватия
1
61 м²
€ 90,000
Трнава, коммерческие помещения Однокомнатное офисное помещение 61,37м2 НКП на первом этаже …
Рекомендовать
Коммерческая
Gornji cehi, Хорватия
336 м²
€ 655,648
I25453 Remetinec Ulica
Рекомендовать
Коммерческая
Odra, Хорватия
583 м²
€ 513,514
ПРЕМЬЕРЫ БИЗНЕСА ГРИБАРОВ ПРОЛАЗ 3 Коммерческие помещения для продажи в Нови Загреб, построе…
Рекомендовать
Офис 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3
2
302 м²
€ 589,855
Рудеш, Zagrebačka cesta Продается офисное помещение НКП площадью 302,49 м2 на первом этаже …
Рекомендовать
Регионы с недвижимостью на продажу
Загреб
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL