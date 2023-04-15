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Купить ресторан в Приморско-Горанская жупания, Хорватия

Town of Rab
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Раб
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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 10 комнатв Supetarska Draga, Хорватия
Ресторан, кафе 10 комнат
Supetarska Draga, Хорватия
10 Количество комнат 865 м²
€ 800,000
Rab Бизнес здание первого ряда до моря 865 м2 с двором 2245 м2. Он был построен в 1984 год…

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