ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Хорватия
Приморско-Горанская жупания
Other
Коммерческая недвижимость в Приморско-Горанская жупания, Хорватия
коммерческая недвижимость
6
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
10
10
4
Продается отель, расположенный недалеко от Трогира. Он состоит из четырех этажей и находится…
€1,61 млн
Рекомендовать
Отель 19 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Orebic, Хорватия
19
4
A hotel for sale located on the Pelješac peninsula, just a few steps from the crystal clear …
€7,02 млн
Рекомендовать
Коммерческая с Ownership document, с Adapted for people with disabilities
Загреб, Хорватия
75 м²
I23610 Trešnjevka
€240,377
Рекомендовать
Ресторан, кафе 4 комнаты
Загреб, Хорватия
4
141 м²
Дони Град, площадь Томислава Культовый паб «Томислав» общей площадью 141 м2 на первом этаже…
€728,925
Рекомендовать
Производство 1 комната
Pupnat, Хорватия
1
180 м²
Корчула, Рачишче, мы продаем бизнес-здание площадью 180 м2, похожее на маслобойню, на участк…
€149,779
Рекомендовать
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Train
Загреб, Хорватия
145 м²
I20990
€180,284
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Podstrazje, Хорватия
НЕДВИЖИМОСТЬ С ДОМОМ БЛИЖАЙШЕГО СТОНЧИКА БАЙ, ВИССельскохозяйственная недвижимость 27 234 м2…
€801,256
Рекомендовать
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
1
309 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 308,53 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€1,23 млн
Рекомендовать
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
125 м²
I24209 Коларова
€159,250
Рекомендовать
Коммерческая 10 спален
Паг, Хорватия
10
9
597 м²
€1,27 млн
Рекомендовать
Инвестиционная с подведенным электричеством
Opcina Zagorska sela, Хорватия
I26611 Stjepana Radića
€145,228
Рекомендовать
Магазин 3 комнаты
Загреб, Хорватия
3
109 м²
Площадь Кватерник Деловая площадь 108,87 м2 на первом этаже и подвале здания, построенного …
€179,735
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL