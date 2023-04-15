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Продажа офисных помещений в Приморско-Горанская жупания, Хорватия

Опатия
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Опатия
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1 объект найдено
Офис 8 комнатв Опатия, Хорватия
Офис 8 комнат
Опатия, Хорватия
8 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 325,000
Продается коммерческо-жилой объект общей площадью около 380 м2, расположенный на участке 120…

Параметры недвижимости в Приморско-Горанская жупания, Хорватия

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