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Купить инвестиционная недвижимость в Приморско-Горанская жупания, Хорватия

Grad Novi Vinodolski
1
Krk
1
Нови-Винодолски
1
Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционнаяв Krk, Хорватия
Инвестиционная
Krk, Хорватия
€ 1,351,980
Земля под застройку для туристических целей T2 в городе Крк, Политин, 9 657 м2 Земля, распол…
Инвестиционнаяв Нови-Винодолски, Хорватия
Инвестиционная
Нови-Винодолски, Хорватия
€ 3,300,000
ПРОДАЕТСЯ, НОВИ ВИНДОЛЬСКИЙ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗЕМЛЯ ПЕРВОЙ СТРОКИ В МОРЕ Инвестиционная земля …

Параметры недвижимости в Приморско-Горанская жупания, Хорватия

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