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Купить отель с видом на море в Приморско-Горанская жупания, Хорватия

Grad Crikvenica
2
Цриквеница
2
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2 объекта найдено
Отель 50 комнатв Цриквеница, Хорватия
Отель 50 комнат
Цриквеница, Хорватия
50 Количество комнат
€ 8,000,000
Продается отель 4*, расположенный на берегу возле моря недалеко от Цриквеницы. Отель построе…
Отель 60 комнатв Selce, Хорватия
Отель 60 комнат
Selce, Хорватия
60 Количество комнат 5 000 м²
€ 8,000,000
Цриквеница, Сельце, отель в очень красивом месте, всего в 10 м от кристально-бирюзового моря…

Параметры недвижимости в Приморско-Горанская жупания, Хорватия

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