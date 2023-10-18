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Коммерческая недвижимость в Осиек, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая 4 комнаты в Осиек, Хорватия
Коммерческая 4 комнаты
Осиек, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 105 м²
  www.biliskov.com ID:13363
€145,000
Realting.com
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