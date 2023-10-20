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Коммерческая недвижимость в Opcina Zlatar Bistrica, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая 15 комнат в Zlatar Bistrica, Хорватия
Коммерческая 15 комнат
Zlatar Bistrica, Хорватия
Комнаты 15
Площадь 11 952 м²
Ювелир Быстрица Производственно-складские помещения площадью 11 952 м2 построены на участке…
€6,80 млн
Realting.com
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