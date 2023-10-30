Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Хорватия
  4. Opcina Sutivan
  5. Магазины

Магазины в Opcina Sutivan, Хорватия

Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 50 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом в Цриквеница, Хорватия
Отель 50 комнат с балконом, с мебелью, с лифтом
Цриквеница, Хорватия
Комнаты 50
Продается отель 4*, расположенный на берегу возле моря недалеко от Цриквеницы. Отель построе…
€7,99 млн
Коммерческая с Ownership document, с Front Window, с Pedestrian Area в Копривница, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с Front Window, с Pedestrian Area
Копривница, Хорватия
Площадь 128 м²
I25745 Трга Бана Дж. Елачича
€350,260
Инвестиционная с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
I23733 Бийеничка цеста
€600,444
Коммерческая с Ownership document, с bus, с хранение в Opcina Dicmo, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с хранение
Opcina Dicmo, Хорватия
Площадь 1 500 м²
ПРОДАЕТСЯ ПРОСТОРНЫЙ ЗАЛ В PRISOJ 1500m2, БИЗНЕС ЗОНА DICMO! Мы предоставляем эту исключител…
€750,555
Другое 31 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Корчула, Хорватия
Другое 31 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
Комнаты 31
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается интересная недвижимость с фантастическим видом на море, расположенная в привлекате…
€2,16 млн
Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bol, Хорватия
Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bol, Хорватия
Комнаты 23
Количество этажей 3
Продается фантастический бутик-отель категории 4*, расположенный всего в нескольких метрах о…
€3,01 млн
Коммерческая 20 комнат в Самобор, Хорватия
Коммерческая 20 комнат
Самобор, Хорватия
Комнаты 20
Площадь 1 190 м²
Самобор, Строгий Центр Бизнес-жилой дом с общей площадью НКП 1.190м2, построенный в 2012 го…
€1,05 млн
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 1 070 м²
I25086 Zagrebačka cesta
€1,42 млн
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Tram в Загреб, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
Площадь 52 м²
I23523 Звонимира Рогоза
€89,066
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 343 м²
I25229 Савска цеста
€514,445
Инвестиционная с подведенным электричеством в Gudci, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Gudci, Хорватия
I23427 Kostanjevec
€200,148
Коммерческая в cara, Хорватия
Коммерческая
cara, Хорватия
Площадь 16 000 м²
Корчула - Смоквица. Сельскохозяйственная земля - лес, 16.000м2, расположена вдоль дороги, в …
€225,166
Realting.com
Перейти