Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Хорватия
  4. Opcina Sutivan
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Opcina Sutivan, Хорватия

Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bol, Хорватия
Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bol, Хорватия
Комнаты 23
Количество этажей 3
Продается фантастический бутик-отель категории 4*, расположенный всего в нескольких метрах о…
€3,01 млн
Коммерческая 16 комнат в Загреб, Хорватия
Коммерческая 16 комнат
Загреб, Хорватия
Комнаты 16
Площадь 942 м²
Пещеница, недалеко от Радничка цеста Офисно-складское здание общей площадью 970 м2, 1968 го…
€1,99 млн
Производство 20 комнат в Самобор, Хорватия
Производство 20 комнат
Самобор, Хорватия
Комнаты 20
Площадь 8 200 м²
Самобор Производственно-складские помещения общей площадью 8 200 м2 построены в 3-х корпуса…
€5,67 млн
Магазин 3 комнаты в Grad Split, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Сплит, город, на первом этаже жилого и коммерческого здания есть коммерческое помещение 112 …
€445,866
Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Новый Загреб, Дугаве Деловое помещение 41,53 м2 на первом этаже новостройки (2021 г.) Прос…
€86,586
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities в Grad Zapresic, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Grad Zapresic, Хорватия
Площадь 34 м²
I25916 Кардинала Алойцзе Степинка
€79,620
Отель 31 комната с видом на море в Bol, Хорватия
Отель 31 комната с видом на море
Bol, Хорватия
Комнаты 31
Количество этажей 5
A fantastic 4-star hotel for sale, located in an old building and completely renovated in 20…
€10,38 млн
Магазин 1 комната в Grad Split, Хорватия
Магазин 1 комната
Grad Split, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 56 м²
Сплит, Смрдечац Тихое и приятное соседское кафе с полезной внутренней площадью 45м2 и сарае…
€298,571
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities в Jagodno, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Jagodno, Хорватия
Площадь 826 м²
I22922
€838,546
Магазин 1 комната в Загреб, Хорватия
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 309 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 308,53 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€1,23 млн
Коммерческая 21 спальня с Spalni в Дубровник, Хорватия
Коммерческая 21 спальня с Spalni
Дубровник, Хорватия
Количество спален 21
Кол-во ванных комнат 23
Площадь 2 948 м²
Расположение: Peljesac Дубровник: 100 км 4-звездочный отель расположен на пляже Однокомнатны…
€6,24 млн
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Train в Загреб, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Train
Загреб, Хорватия
Площадь 812 м²
I26192 Самоборска
€848,529
Realting.com
Перейти