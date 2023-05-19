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Отели с видом на море в Opcina Smokvica, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 45 комнат в Smokvica, Хорватия
Отель 45 комнат
Smokvica, Хорватия
Комнаты 45
Количество этажей 4
€ 3,000,000
ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается отель, категории 3*, расположенный в живописном приморском …
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