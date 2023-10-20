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Отели в Opcina Smokvica, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 45 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Smokvica, Хорватия
Отель 45 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Smokvica, Хорватия
Комнаты 45
Количество этажей 4
ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается отель, категории 3*, расположенный в живописном приморском …
€3,20 млн
Realting.com
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