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Купить коммерческую недвижимость в Opcina Smokvica, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческаяв Smokvica, Хорватия
Коммерческая
Smokvica, Хорватия
16 000 м²
€ 225,000
Корчула - Смоквица. Сельскохозяйственная земля - лес, 16.000м2, расположена вдоль дороги, в …

Параметры недвижимости в Opcina Smokvica, Хорватия

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