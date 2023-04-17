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Купить склад в Opcina Selca, Хорватия

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1 объект найдено
Склад 4 комнатыв Sumartin, Хорватия
Склад 4 комнаты
Sumartin, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 320 м²
€ 1,400,000
Брач, Сельца - 1-й ряд от моря - эксклюзив! Продаем АЗС емкостью 160 м3 на участке 1296 м2 …

Параметры недвижимости в Opcina Selca, Хорватия

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