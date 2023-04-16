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Купить отель с видом на море в Opcina Rogoznica, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 18 комнатв Рогозница, Хорватия
Отель 18 комнат
Рогозница, Хорватия
18 Количество комнат
€ 3,000,000
Продается апарт-отель расположенный в первой линии моря в пригороде Рогозницы. Отель располо…

Параметры недвижимости в Opcina Rogoznica, Хорватия

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