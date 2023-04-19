Купить отель в Opcina Privlaka, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 28 комнатв Privlaka, Хорватия
Отель 28 комнат
Privlaka, Хорватия
28 Количество комнат 26 ванных комнат 607 м²
€ 3,500,000
Привлака, гостиница 607 м2 на 3 этажах, на участке 2012 м2. Отель расположен в тихом месте …
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