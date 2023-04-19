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Купить ресторан в община Пргомет, Хорватия

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 2 комнатыв Prgomet, Хорватия
Ресторан, кафе 2 комнаты
Prgomet, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 249,000
Пргомет (близ Трогира), бизнес-пространство с возможностью модернизации, в нескольких киломе…
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