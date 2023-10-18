Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Хорватия
  4. Opcina Preko
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Opcina Preko, Хорватия

Производство В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Ресторан, кафе с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Умаг, Хорватия
Ресторан, кафе с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
Площадь 515 м²
The restaurant is located on the ground floor of building A in the apartment complex in Umag…
€1,30 млн
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Трогир, Хорватия
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Трогир, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 4
Продается отель, расположенный недалеко от Трогира. Он состоит из четырех этажей и находится…
€1,61 млн
Инвестиционная с подведенным электричеством в Krk, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Krk, Хорватия
Земля под застройку для туристических целей T2 в городе Крк, Политин, 9 657 м2 Земля, распол…
€1,35 млн
Отель 45 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Smokvica, Хорватия
Отель 45 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Smokvica, Хорватия
Комнаты 45
Количество этажей 4
ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Продается отель, категории 3*, расположенный в живописном приморском …
€3,19 млн
Инвестиционная в Brtonigla, Хорватия
Инвестиционная
Brtonigla, Хорватия
I23782 Kršete
€597,143
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Train в Загреб, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Train
Загреб, Хорватия
Площадь 145 м²
I20990
€179,689
Офис 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Макарска, Хорватия
Офис 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Макарска, Хорватия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
Продается новый бутик-отель, расположенный недалеко от Макарской, всего в 150 метрах от моря…
€2,51 млн
Отель 21 комната в Загреб, Хорватия
Отель 21 комната
Загреб, Хорватия
Комнаты 21
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 435 м²
Улица Савская, недалеко от небоскреба Весника. Двухуровневые офисные помещения общей площад…
€549,048
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Train в Загреб, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Train
Загреб, Хорватия
Площадь 812 м²
I26192 Самоборска
€848,529
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities в Пожега, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Пожега, Хорватия
Площадь 90 м²
ПРЕМЬЕРЫ БИЗНЕСА ДЛЯ АРЕНДЫ, ПОЭГА, 90м2. В отличном месте в Пожеге, уличное помещение сдает…
€896
Другое 31 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Корчула, Хорватия
Другое 31 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Корчула, Хорватия
Комнаты 31
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается интересная недвижимость с фантастическим видом на море, расположенная в привлекате…
€2,16 млн
Склад 3 комнаты в Загреб, Хорватия
Склад 3 комнаты
Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 1 416 м²
Загреб, Максимир - Донье Светице, производство и складПроизводственно-складские помещения об…
€1,19 млн
Realting.com
Перейти