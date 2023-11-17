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Отели в Opcina Preko, Хорватия

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1 объект найдено
ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В УГЛЯН, ХОРВАТИЯ в Sutomiscica, Хорватия
ИНВЕСТИЦИЯ ОТЕЛЬ В УГЛЯН, ХОРВАТИЯ
Sutomiscica, Хорватия
Комнаты 30
Площадь 1 230 м²
Количество этажей 3
Идеальное инвестиционное предложение - уникальный отель в живописном Угляне, Хорватия. Пр…
€1,40 млн
Realting.com
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