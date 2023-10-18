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Коммерческая недвижимость в Opcina Preko, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая 10 спален в Lukoran, Хорватия
Коммерческая 10 спален
Lukoran, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 540 м²
€1,85 млн
Realting.com
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