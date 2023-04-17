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Купить отель в Opcina Postira, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 28 комнатв Postira, Хорватия
Отель 28 комнат
Postira, Хорватия
28 Количество комнат 28 ванных комнат 2 400 м²
Цена по запросу
Брач, Постира, 1-й РЯД ОТ МОРЯ, отель ок. 2400 м2 на участке ок. 4800 м2. Отель состоит из …

Параметры недвижимости в Opcina Postira, Хорватия

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