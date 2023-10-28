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Коммерческая недвижимость в Opcina Postira, Хорватия

1 объект найдено
Отель 28 комнат в Postira, Хорватия
Отель 28 комнат
Postira, Хорватия
Комнаты 28
Кол-во ванных комнат 28
Площадь 2 400 м²
Брач, Постира, 1-й РЯД ОТ МОРЯ, отель ок. 2400 м2 на участке ок. 4800 м2. Отель состоит из …
Цена по запросу
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