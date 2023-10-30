ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Хорватия
Opcina Nerezisca
Офисы
Продажа офисных помещений в Opcina Nerezisca, Хорватия
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Инвестиционная с подведенным электричеством
Vrsine, Хорватия
Зона TROGIR, 8 апартаментов с видом на море, бассейн, парковкаКвартира в природе отеля с бес…
€2,10 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Bol, Хорватия
1
1
131 м²
Бол, Брач - продается небольшой дом с полезной площадью 31,65 м2 и бизнес-помещением 101,99 …
€300,222
Рекомендовать
Коммерческая с Ownership document, с Tram
Загреб, Хорватия
316 м²
I25948 Ilica kod Cvjetnog trga
€750,555
Рекомендовать
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Lucko, Хорватия
1 586 м²
I25034 Грастовичка улица
€3,60 млн
Рекомендовать
Отель 25 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Zedno, Хорватия
25
4
A luxuriously equipped four-storey 4* apart-hotel is for sale, located in an attractive loca…
€2,57 млн
Рекомендовать
Коммерческая 10 комнат
Загреб, Хорватия
10
624 м²
www.biliskov.com ID: 13360 Резник, проспект Славонска, офисно-складские помещения Продает…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Grad Zapresic, Хорватия
34 м²
I25916 Кардинала Алойцзе Степинка
€80,060
Рекомендовать
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Пожега, Хорватия
90 м²
ПРЕМЬЕРЫ БИЗНЕСА ДЛЯ АРЕНДЫ, ПОЭГА, 90м2. В отличном месте в Пожеге, уличное помещение сдает…
€901
Рекомендовать
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
35 м²
Горня Дубрава, офисное помещение Однокомнатное офисное помещение 35 м2 НКП на первом этаже …
€60,044
Рекомендовать
Коммерческая 15 комнат
Zlatar Bistrica, Хорватия
15
11 952 м²
Ювелир Быстрица Производственно-складские помещения площадью 11 952 м2 построены на участке…
€6,81 млн
Рекомендовать
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
219 м²
I26609 Ulica Otona Kučere
€570,422
Рекомендовать
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
172 м²
Трешневка, возле башни Цибона Бизнес-пространство на двух этажах 172,41 м2 на первом эта…
€350,259
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL