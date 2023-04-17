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Купить коммерческую недвижимость в Opcina Nerezisca, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая 4 спальнив Opcina Nerezisca, Хорватия
Коммерческая 4 спальни
Opcina Nerezisca, Хорватия
4 ванных комнат 204 м²
€ 1,250,000
Расположение: Брач Пляж: 100м Новая вилла, 2021. Интерьер: 204м2 Спальни: 4 Ванные комнаты: …

Параметры недвижимости в Opcina Nerezisca, Хорватия

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