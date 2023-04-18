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Купить отель с видом на море в община Марчана, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 29 комнатв Krnica, Хорватия
Отель 29 комнат
Krnica, Хорватия
29 Количество комнат
€ 2,185,000
Продается отель, расположенный на юго-восточном побережье Истрии, в 25 км от Пулы. Этот семе…

Параметры недвижимости в община Марчана, Хорватия

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