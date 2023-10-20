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Коммерческая недвижимость в община Марчана, Хорватия

2 объекта найдено
Инвестиционная в Ракаль, Хорватия
Инвестиционная
Ракаль, Хорватия
ISTRIA Инвестиционная возможность – земля общей площадью 60 000 м2 для привлекательного инве…
€1,70 млн
Отель 29 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Krnica, Хорватия
Отель 29 комнат с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Krnica, Хорватия
Комнаты 29
Продается отель, расположенный на юго-восточном побережье Истрии, в 25 км от Пулы. Этот семе…
€2,19 млн
Realting.com
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