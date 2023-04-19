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Купить магазин в Opcina Klinca Sela, Хорватия

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1 объект найдено
Магазин 1 комнатав Klinca Sela, Хорватия
Магазин 1 комната
Klinca Sela, Хорватия
1 Количество комнат 144 м²
€ 187,500
Klinča Sela Деловое помещение 144 м2 на первом этаже жилого и коммерческого дома 2007 года …
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