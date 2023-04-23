Коммерческая 8 комнат Karlobag, Хорватия 8 Количество комнат 2 ванных комнат 420 м²

Цена по запросу

Карлобаг, объект общественного питания 1-Й РЯД ОТ МОРЯ, площадь 420 м2, на двух этажах с пло…