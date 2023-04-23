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Коммерческая недвижимость в Opcina Karlobag, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая 8 комнат в Karlobag, Хорватия
Коммерческая 8 комнат
Karlobag, Хорватия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 420 м²
Цена по запросу
Карлобаг, объект общественного питания 1-Й РЯД ОТ МОРЯ, площадь 420 м2, на двух этажах с пло…
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