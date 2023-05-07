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Инвестиционная недвижимость в Opcina Kanfanar, Хорватия

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1 объект найдено
Инвестиционная в Канфанар, Хорватия
Инвестиционная
Канфанар, Хорватия
€ 500,000
Realting.com
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