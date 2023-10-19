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Коммерческая недвижимость в Opcina Kanfanar, Хорватия

1 объект найдено
Инвестиционная с подведенным электричеством в Канфанар, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Канфанар, Хорватия
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С ПРОЕКТАМ И СТРОИТЕЛЬНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ, 2797m2, KANFANAR, ISTRIAСтроительны…
€500,000
Realting.com
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