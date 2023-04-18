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Купить коммерческую недвижимость в община Дугополье, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая 10 комнатв Dugopolje, Хорватия
Коммерческая 10 комнат
Dugopolje, Хорватия
10 Количество комнат 4 ванных комнат 4 463 м²
€ 1,980,000
Дугополье, экономическая зона Поди - хозяйственное здание с паркингом, открытая кладоваяПрод…
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