Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Хорватия
  4. Opcina Dugi Rat
  5. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны в Opcina Dugi Rat, Хорватия

Ресторан, кафе В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Инвестиционная с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
I24471 Леа Муллера
€550,000
Коммерческая 1 комната в Bol, Хорватия
Коммерческая 1 комната
Bol, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Бол, Брач - продается небольшой дом с полезной площадью 31,65 м2 и бизнес-помещением 101,99 …
€300,000
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 1 070 м²
I25086 Zagrebačka cesta
€1,42 млн
Склад 10 комнат в Grad Split, Хорватия
Склад 10 комнат
Grad Split, Хорватия
Комнаты 10
Площадь 670 м²
Сплит, Стинице, офисное помещение 670 м2 на двух этажах, в характере террасного офисного зда…
€1,30 млн
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Tram в Загреб, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Tram
Загреб, Хорватия
Площадь 127 м²
I25641 Horvacanska
€368,000
Ресторан, кафе в Kastel Novi, Хорватия
Ресторан, кафе
Kastel Novi, Хорватия
Площадь 74 м²
Кастела, Кастель-Нови. Хорошо зарекомендовавший себя ресторан с полным оборудованием на набе…
€280,000
Инвестиционная в Dicmo, Хорватия
Инвестиционная
Dicmo, Хорватия
SPLIT AREA, DICMO, LAND FOR COMMERCIAL GENERALS, QUARRY • Недвижимость, о которой идет речь,…
€3,00 млн
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus в Загреб, Хорватия
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
Площадь 183 м²
I26036 Karlovačka
€593,805
Отель 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Sutivan, Хорватия
Отель 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sutivan, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 3
Продается четырехэтажная вилла, расположенная на большом участке, всего в нескольких шагах о…
€1,95 млн
Инвестиционная с подведенным электричеством в Загреб, Хорватия
Инвестиционная с подведенным электричеством
Загреб, Хорватия
I22287
€412,000
Отель 11 комнат в Murine, Хорватия
Отель 11 комнат
Murine, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 820 м²
Умаг, Туристический объект с потенциалом! Туристический объект - ресторан и жилые помещения…
€2,20 млн
Другое в Истрийская жупания, Хорватия
Другое
Истрийская жупания, Хорватия
Площадь 30 000 м²
€1,96 млн
Realting.com
Перейти