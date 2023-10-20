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Коммерческая недвижимость в Opcina Dicmo, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая с Ownership document, с bus, с хранение в Opcina Dicmo, Хорватия
Коммерческая с Ownership document, с bus, с хранение
Opcina Dicmo, Хорватия
Площадь 1 500 м²
ПРОДАЕТСЯ ПРОСТОРНЫЙ ЗАЛ В PRISOJ 1500m2, БИЗНЕС ЗОНА DICMO! Мы предоставляем эту исключител…
€750,000
Realting.com
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