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Отели с видом на горы в Opcina Bol, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 43 комнаты в Bol, Хорватия
Отель 43 комнаты
Bol, Хорватия
43 Количество комнат
€ 9,300,000
Продается отель 4*, расположенный в живописном туристическом курорте Бол на острове Брач. Он…
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