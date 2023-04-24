Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Сплитско-Далматинская жупания
  4. Opcina Bol

Коммерческая недвижимость в Opcina Bol, Хорватия

4 объекта найдено
Отель 43 комнаты в Bol, Хорватия
Отель 43 комнаты
Bol, Хорватия
43 Количество комнат
€ 9,300,000
Продается отель 4*, расположенный в живописном туристическом курорте Бол на острове Брач. Он…
Отель 31 комната в Bol, Хорватия
Отель 31 комната
Bol, Хорватия
31 Количество комнат Количество этажей 5
€ 10,000,000
A fantastic 4-star hotel for sale, located in an old building and completely renovated in 20…
Отель 23 комнаты в Bol, Хорватия
Отель 23 комнаты
Bol, Хорватия
23 Количество комнат Количество этажей 3
€ 3,000,000
Продается фантастический бутик-отель категории 4*, расположенный всего в нескольких метрах о…
Коммерческая 1 комната в Bol, Хорватия
Коммерческая 1 комната
Bol, Хорватия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 131 м²
€ 315,000
Бол, Брач - продается небольшой дом с полезной площадью 31,65 м2 и бизнес-помещением 101,99 …
Realting.com
Перейти