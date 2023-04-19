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Купить отель в Opcina Bilice, Хорватия

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1 объект найдено
Отель 13 комнатв Bilice, Хорватия
Отель 13 комнат
Bilice, Хорватия
13 Количество комнат 13 ванных комнат 812 м²
Цена по запросу
Скрадин, реновированная гостиница общей площадью 812 м2 на 4 этажах. Полностью отреставриро…
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