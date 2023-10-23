ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Готовый бизнес
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Хорватия
община Барбан
Готовый бизнес
Готовый бизнес в община Барбан, Хорватия
Готовый бизнес
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Инвестиционная
Brtonigla, Хорватия
I23782 Kršete
€600,000
Рекомендовать
Инвестиционная
Primosten, Хорватия
I26546 Oglavci
€318,750
Рекомендовать
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Макарска, Хорватия
10
10
5
Продается отличный отель с 10 апартаментами и рестораном, расположенный на галечном пляже не…
€2,90 млн
Рекомендовать
Коммерческая с лифтом, с Ownership document, с bus
Загреб, Хорватия
183 м²
I26036 Karlovačka
€593,805
Рекомендовать
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Front Window
Загреб, Хорватия
95 м²
I17799 Črnomerec
€140,000
Рекомендовать
Коммерческая 4 комнаты
Mimice, Хорватия
4
3
400 м²
In the small tourist town of Medići on the Omiš Riviera, a business and residential building…
€1,50 млн
Рекомендовать
Отель 10 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Лабин, Хорватия
10
10
3
ИСТРИЯ, ОТЕЛЬ С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ Продается редавно отремонтированный загородный дом в тип…
€2,60 млн
Рекомендовать
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Пожега, Хорватия
90 м²
ПРЕМЬЕРЫ БИЗНЕСА ДЛЯ АРЕНДЫ, ПОЭГА, 90м2. В отличном месте в Пожеге, уличное помещение сдает…
€900
Рекомендовать
Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
10
10
PULA Дом с 5 квартирами – недавно отремонтированный и недавно меблированный – в отличном жи…
€605,266
Рекомендовать
Магазин 1 комната
Загреб, Хорватия
1
1
309 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 308,53 м2 на первом этаже нового здания. Он …
€1,23 млн
Рекомендовать
Магазин 2 комнаты
Загреб, Хорватия
2
218 м²
Врбик Коммерческое помещение 218,35 м2 на цокольном и цокольном этажах здания 1989 года …
€420,000
Рекомендовать
Коммерческая с Ownership document, с bus, с Train
Загреб, Хорватия
145 м²
I20990
€180,001
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL