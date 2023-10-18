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Коммерческая недвижимость в община Барбан, Хорватия

1 объект найдено
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Барбан, Хорватия
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Барбан, Хорватия
Количество этажей 2
€1,99 млн
Realting.com
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